Исламские игры: Женская сборная Казахстана по гандболу заняла второе место
Сегодня, 17:39
94
В финале женского турнира по гандболу Исламских игр в Эр-Рияде сборная Казахстана заняла второе место, передает BAQ.KZ.
В финальном матче команда уступила Турции со счетом 34:31.
Сборная Казахстана завершила Игры с серебряными медалями.
