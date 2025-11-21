  • 21 Ноября, 18:58

Исламские игры: Женская сборная Казахстана по гандболу заняла второе место

Сегодня, 17:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Исламские игры: Женская сборная Казахстана по гандболу заняла второе место Сегодня, 17:39
Сегодня, 17:39
94

В финале женского турнира по гандболу Исламских игр в Эр-Рияде сборная Казахстана заняла второе место, передает BAQ.KZ.

В финальном матче команда уступила Турции со счетом 34:31.

Сборная Казахстана завершила Игры с серебряными медалями.

Самое читаемое

Наверх