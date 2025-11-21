Представитель сборной Казахстана по джиу-джитсу Жигер Алматай прокомментировал результат выступления на Исламских играх в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

Он выиграл соревнования в весовой категории до 77 килограммов.

По его словам, финальная схватка далась нелегко: ранее он уже проигрывал этому сопернику на турнире в Париже, поэтому выходил на ковер максимально мотивированным.

"Они забрали сегодня три золота, моя схватка была крайней. Я должен был отстоять честь страны", - сказал спортсмен.

Он подчеркнул особую роль своего тренера Марата Куджанова в этих достижениях, отметил поддержку родителей и поблагодарил государство за возможность выезжать на соревнования и проявлять себя на международной арене.

Говоря о дальнейших планах, он отметил, что его главная цель — выступить на Азиатских играх, которые в его виде спорта приравниваются к Олимпийским, а также выиграть чемпионат Республики Казахстан.