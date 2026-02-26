Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев в рамках рабочей поездки в Джидда провел встречу с президентом Исламский банк развития Мухаммад Сулейман Аль-Джассер, сообщает BAQ.kz.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества банка с финансовыми институтами Казахстана, а также расширение инвестиционного взаимодействия в приоритетных секторах, включая промышленную инфраструктуру и модернизацию инженерных сетей. Отдельное внимание уделено совместным проектам, ориентированным на устойчивое развитие и повышение инвестиционной привлекательности страны.

По итогам переговоров подписано рамочное соглашение между ИБР и Фондом развития промышленности о привлечении 1,3 млрд долларов США для финансирования строительства и модернизации инфраструктуры специальных экономических и индустриальных зон. Кроме того, заключено соглашение между ИБР и Министерством промышленности и строительства РК о предоставлении гранта на техническую помощь в размере 1,3 млн долларов.

«Подписанные документы формируют прочную финансовую и институциональную основу для модернизации инфраструктуры зон и являются важным шагом в укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и Исламским банком развития», — отметил Нагаспаев.

Грантовая поддержка будет направлена на совершенствование механизмов управления СЭЗ, цифровизацию процессов, внедрение современных стандартов администрирования и повышение компетенций управляющих компаний. Ожидается, что это позволит сформировать более прозрачную и эффективную модель работы зон, ориентированную на привлечение инвестиций и развитие экспортно-ориентированных производств.

Ранее, 10 февраля 2026 года, на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев поручил в трехмесячный срок утвердить новую модель развития специальных экономических зон. Глава государства подчеркнул, что СЭЗ должны стать полноценными инвестиционными платформами с современными регуляторными механизмами, новыми инструментами и сервисными решениями с последующим масштабированием успешной практики на национальном уровне.