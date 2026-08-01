Испания установила плавучую преграду после наплыва мигрантов в Сеуту
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Испания завершила установку 500-метрового плавучего барьера у побережья Сеуты — испанского анклава на севере Африки, который в последние дни оказался в центре нового миграционного кризиса. Как сообщают испанские власти, утром 1 августа подразделения Гражданской гвардии установили систему надувных буев у волнолома Тарахаль. Конструкция обозначает морскую границу и должна затруднить попытки нелегального пересечения границы по воде.
Барьер состоит из нескольких соединенных между собой секций цилиндрических буев. Они выступают над поверхностью моря на 30–70 сантиметров и примерно на метр уходят под воду. Конструкция закреплена на морском дне, чтобы ее не сносило течением, а рядом оставлен специальный канал для патрульных катеров Гражданской гвардии.
Буи изготовлены из прочного материала, аналогичного тому, который используется для надувных лодок, и устойчивы к проколам и механическим повреждениям. Установка заграждения стала одной из мер по усилению контроля на фоне массовых попыток нелегальных мигрантов попасть в Сеуту из Марокко.
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