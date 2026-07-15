Испания вернула былую мощь, а Франции нужны перемены — эксперт о полуфинале ЧМ

Ветеран казахстанского футбола Булат Есмагамбетов прокомментировал BAQ.KZ поражение сборной Франции от Испании в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года, а также высказался о возможном назначении Зинедина Зидана главным тренером французской команды.

Счет на 22-й минуте с пенальти открыл Микель Оярсабаль. Во втором тайме преимущество испанцев укрепил Педро Порро, отличившийся на 58-й минуте после передачи Дани Ольмо.

Испания полностью заслужила выход в финал, поскольку на протяжении всего матча против Франции контролировала игру и выглядела более организованной, подчеркнул эксперт.

Перед матчем многие не считали испанцев явными фаворитами, однако команда продемонстрировала дисциплинированный футбол, качественный прессинг и уверенную игру во всех линиях. По его мнению, лидерами сборной стали Родри, Ламин Ямаль и Дани Ольмо.

При этом Франция, несмотря на звездную линию атаки с Килианом Мбаппе, Усманом Дембеле и Рандалем Коло Муани, не смогла реализовать свой потенциал.

«Можно сказать, что Испания постепенно возвращает себе былую славу, когда она выигрывала чемпионаты мира и Европы. Особенно впечатлила игра в обороне – вратарь и защитники практически нейтрализовали сильнейшую линию атаки сборной Франции. При счете 2:0 французы пытались переломить ход встречи, но изменить ситуацию не смогли. Испания заслуженно вышла в финал. Это очень сбалансированная команда, которая качественно играет во всех линиях, имеет своих лидеров и выглядит очень сплоченной».

Комментируя информацию о возможном назначении Зинедина Зидана главным тренером сборной Франции, эксперт заявил, что такой сценарий выглядит закономерным.

По его словам, разговоры об уходе Дидье Дешама велись уже давно, а после чемпионата мира смена наставника выглядит логичным шагом.

«Зидан – легенда французского футбола, один из величайших игроков и успешный тренер. Думаю, с его приходом сборная может стать еще сильнее», – сказал Есмагамбетов.

Он отметил, что при Дешаме Франция добивалась высоких результатов, однако в последние годы команде постоянно не хватало одного шага до главного успеха. После поражения в финале чемпионата мира в Катаре французы вновь остановились на стадии полуфинала мирового первенства.

«Вероятно, сборной действительно нужны перемены и новая мотивация. Уверен, Зидан способен вывести команду на новый уровень».

Дидье Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году и стал одним из самых успешных тренеров в истории национальной команды. Под его руководством французы выиграли чемпионат мира 2018 года, стали победителями Лиги наций УЕФА, а также дошли до финалов чемпионатов мира и Европы.

Последним турниром для 57-летнего специалиста стал чемпионат мира 2026 года. В полуфинале французская команда уступила сборной Испании и теперь проведет матч за третье место.

В ночь с 15 на 16 июля состоится полуфинальный матч чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сыграют сборные Англии и Аргентины.