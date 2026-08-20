Испанские туристы застряли на трассе в Мангистау

Троим туристам из Испании, путешествовавшим по Мангистауской области на мотоциклах, потребовалась помощь в дороге. Один из байков сломался на трассе Шетпе – Бейнеу, передает BAQ.KZ.

Иностранцы возвращались из Актау в Испанию, когда один из мотоциклов вышел из строя. Двое путешественников обратились к сотрудникам патрульной полиции Канату Исмагулову и Курмангазы Битибаеву.

Полицейские помогли найти способ доставить неисправный мотоцикл до ближайшего населенного пункта. Они остановили проезжавший грузовик и попросили водителя довезти байк до Бейнеу. Водитель согласился, после чего мотоцикл погрузили в машину.

Как сообщили в полиции, сотрудники общались с путешественниками на английском языке. Получив помощь, граждане Испании поблагодарили полицейских за поддержку.

Мангистауская область пользуется популярностью среди иностранных путешественников, в том числе тех, кто самостоятельно передвигается по региону на автомобилях и мотоциклах.