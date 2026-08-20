Испанские туристы застряли на трассе в Мангистау
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Троим туристам из Испании, путешествовавшим по Мангистауской области на мотоциклах, потребовалась помощь в дороге. Один из байков сломался на трассе Шетпе – Бейнеу, передает BAQ.KZ.
Иностранцы возвращались из Актау в Испанию, когда один из мотоциклов вышел из строя. Двое путешественников обратились к сотрудникам патрульной полиции Канату Исмагулову и Курмангазы Битибаеву.
Полицейские помогли найти способ доставить неисправный мотоцикл до ближайшего населенного пункта. Они остановили проезжавший грузовик и попросили водителя довезти байк до Бейнеу. Водитель согласился, после чего мотоцикл погрузили в машину.
Как сообщили в полиции, сотрудники общались с путешественниками на английском языке. Получив помощь, граждане Испании поблагодарили полицейских за поддержку.
Мангистауская область пользуется популярностью среди иностранных путешественников, в том числе тех, кто самостоятельно передвигается по региону на автомобилях и мотоциклах.
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