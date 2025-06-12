Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл переговоры с председателем Совета директоров испанской компании Roca Group Сантьяго де Гомар Рока. На встрече обсуждены детали строительства завода по производству сантехники в Кызылординской области, а также перспективы расширения инвестиционного сотрудничества между странами, передаёт BAQ.KZ.

Проект предполагает возведение высокотехнологичного предприятия на территории индустриальной зоны "Өндіріс". Завод будет производить до 500 тысяч единиц санитарно-технической продукции в год, включая инсталляционные системы. Объём инвестиций оценивается в €70 млн, будет создано около 300 новых рабочих мест. Продукция будет ориентирована как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Центральной Азии.

Глава Roca Group подчеркнул, что компания рассматривает Казахстан как ключевую платформу для расширения бизнеса в регионе:

"Казахстан — логичный выбор для расширения нашего присутствия в Центральной Азии. Мы уверены, что проект в Кызылординской области станет значимой частью нашей международной стратегии".

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что локализация производства — важная часть политики импортозамещения:

"Правительство поддерживает проекты, которые способствуют развитию отечественной промышленности и повышают устойчивость экономики. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку для успешной реализации проекта".

По итогам встречи подписано рамочное соглашение между Министерством промышленности и строительства РК, акиматом Кызылординской области и Roca Group.