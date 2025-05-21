В Талдыкоргане продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве Шерзата Полата. Очередным допрошенным на заседании стал подсудимый Дидар Калиахмет. В своих показаниях он рассказал, как оказался рядом с местом происшествия и почему не стал вмешиваться в конфликт, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, в тот вечер он вместе с братом Санатом Абдыкадыром снял баню, а затем сел в машину вместе с родственником Даулетом Муратовым:

"Мы ехали на красной Elantra — она принадлежит Санату. Остановились у магазина “Камажай” и увидели группу из восьми-девяти человек. Я вышел первым, они с нами поздоровались. Гайыпбаев подошёл к моему брату и спросил, приехали ли мы на драку. Санат ответил: “Я уже старый”. На что Гайыпбаев сказал, что он не выглядит старым, и начал расспрашивать, какого он года".

По словам Калиахмета, после этого они зашли в магазин за пивом. Там же он увидел Каржаубая, который держал в руках нож.

"На улице поднялся шум. Каржаубай стоял за кассой, затем увидел в его руке нож. Я схватил его за руку и сказал прекратить. Потом мы сели в машину и уезжали, но я услышал выстрел и попросил остановиться, чтобы посмотреть, что происходит. Поднялся по улице, увидел драку, но не стал вмешиваться — у меня есть семья. Потом мы поехали домой к Санату, а позже меня забрала жена".

Отвечая на вопрос адвоката, почему он не помог и не вызвал полицию, Калиахмет признал:

"Я испугался. Сейчас сожалею, что не помог семье Каржаубая и не позвонил в полицию. Поэтому прошу прощения у него и его семьи".

Судебные слушания продолжаются. Суд исследует показания участников событий, видеоматериалы и другие доказательства.