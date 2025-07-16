В Астане в ходе внеплановой проверки деятельности ТОО "Казлифтконсалтинг" выявлено 132 нарушения законодательства в сфере оценки соответствия. Об этом сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК, передаёт BAQ.KZ.

Испытательная лаборатория проводила работы по оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" по параметрам, не входящим в её аккредитованную область. Это нарушает Закон "Об аккредитации в области оценки соответствия".

Комментарий Жанны Есенбековой, председателя Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК:

"Вопросы соблюдения законодательства особенно важны, когда речь идёт о безопасности технически сложных объектов, таких как лифты. Мы призываем участников рынка строго соблюдать установленные нормы, чтобы минимизировать риски и обеспечить надёжную эксплуатацию оборудования".

В отношении компании возбуждено 132 административных дела по статье 415-1 КоАП РК. Назначен штраф в размере 2 320 220 тенге, а также выдано предписание об устранении нарушений.