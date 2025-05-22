Женская сборная Казахстана по боксу добилась беспрецедентного успеха на молодежном чемпионате Азии (U22), который проходит в Шри-Ланке. Впервые в истории все 12 финалисток из Казахстана завоевали золотые медали в своих весовых категориях, передаёт BAQ.KZ.

Соревнования собрали спортсменов из 21 страны, включая Индию, Таиланд, Монголию, Кыргызстан, ОАЭ и другие. На континентальном ринге разыгрывались медали в 12 женских весах — и в каждой категории победили казахстанки.

Золотой состав сборной Казахстана:

48 кг – Айым Танкибаева

50 кг – Сила Биболсынкызы

52 кг – Рахмина Абдумежитова

54 кг – Жанель Имантаева

57 кг – Акнур Турсынгали

60 кг – Толганай Касымхан

63 кг – Алина Кудайгенова

66 кг – Акбота Есимбекова

70 кг – Мария Сидоренко

75 кг – Зарина Толыбай

81 кг – Куралай Егинбайкызы

+81 кг – Сабина Жаксылык

Это рекордное достижение стало важной вехой в истории казахстанского женского бокса. Главный тренер сборной Жанкелди Ахметов отметил, что победа стала результатом многолетней системной подготовки и стремления к лидерству на азиатской арене.

Мужские финалы состоятся позже — и Казахстан также рассчитывает на медали.

В апреле казахстанский боксер Сакен Бибосынов завоевал золотую медаль на турнире в Хабаровске, одержав уверенную победу в финале в весовой категории до 54 кг.

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