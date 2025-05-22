  • 22 Мая, 23:17
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Историческая победа: Казахстан — чемпион Азии по боксу во всех весах

Казахстанки завоевали 12 золотых медалей на молодежном чемпионате Азии.

Сегодня, 15:53
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Минтуризма и спорта Сегодня, 15:53
Сегодня, 15:53
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Фото: Минтуризма и спорта

Женская сборная Казахстана по боксу добилась беспрецедентного успеха на молодежном чемпионате Азии (U22), который проходит в Шри-Ланке. Впервые в истории все 12 финалисток из Казахстана завоевали золотые медали в своих весовых категориях, передаёт BAQ.KZ.

Соревнования собрали спортсменов из 21 страны, включая Индию, Таиланд, Монголию, Кыргызстан, ОАЭ и другие. На континентальном ринге разыгрывались медали в 12 женских весах — и в каждой категории победили казахстанки.

Золотой состав сборной Казахстана:

  • 48 кг – Айым Танкибаева

  • 50 кг – Сила Биболсынкызы

  • 52 кг – Рахмина Абдумежитова

  • 54 кг – Жанель Имантаева

  • 57 кг – Акнур Турсынгали

  • 60 кг – Толганай Касымхан

  • 63 кг – Алина Кудайгенова

  • 66 кг – Акбота Есимбекова

  • 70 кг – Мария Сидоренко

  • 75 кг – Зарина Толыбай

  • 81 кг – Куралай Егинбайкызы

  • +81 кг – Сабина Жаксылык

Это рекордное достижение стало важной вехой в истории казахстанского женского бокса. Главный тренер сборной Жанкелди Ахметов отметил, что победа стала результатом многолетней системной подготовки и стремления к лидерству на азиатской арене.

Мужские финалы состоятся позже — и Казахстан также рассчитывает на медали.

В апреле казахстанский боксер Сакен Бибосынов завоевал золотую медаль на турнире в Хабаровске, одержав уверенную победу в финале в весовой категории до 54 кг.

Ранее мы писали о том, что Ангелина Лукас проведёт исторический бой в Таразе.

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