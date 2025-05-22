Историческая победа: Казахстан — чемпион Азии по боксу во всех весах
Казахстанки завоевали 12 золотых медалей на молодежном чемпионате Азии.
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Женская сборная Казахстана по боксу добилась беспрецедентного успеха на молодежном чемпионате Азии (U22), который проходит в Шри-Ланке. Впервые в истории все 12 финалисток из Казахстана завоевали золотые медали в своих весовых категориях, передаёт BAQ.KZ.
Соревнования собрали спортсменов из 21 страны, включая Индию, Таиланд, Монголию, Кыргызстан, ОАЭ и другие. На континентальном ринге разыгрывались медали в 12 женских весах — и в каждой категории победили казахстанки.
Золотой состав сборной Казахстана:
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48 кг – Айым Танкибаева
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50 кг – Сила Биболсынкызы
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52 кг – Рахмина Абдумежитова
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54 кг – Жанель Имантаева
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57 кг – Акнур Турсынгали
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60 кг – Толганай Касымхан
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63 кг – Алина Кудайгенова
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66 кг – Акбота Есимбекова
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70 кг – Мария Сидоренко
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75 кг – Зарина Толыбай
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81 кг – Куралай Егинбайкызы
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+81 кг – Сабина Жаксылык
Это рекордное достижение стало важной вехой в истории казахстанского женского бокса. Главный тренер сборной Жанкелди Ахметов отметил, что победа стала результатом многолетней системной подготовки и стремления к лидерству на азиатской арене.
Мужские финалы состоятся позже — и Казахстан также рассчитывает на медали.
В апреле казахстанский боксер Сакен Бибосынов завоевал золотую медаль на турнире в Хабаровске, одержав уверенную победу в финале в весовой категории до 54 кг.
Ранее мы писали о том, что Ангелина Лукас проведёт исторический бой в Таразе.
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