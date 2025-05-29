Сегодня в здании Национального музея состоялась торжественная церемония передачи историко-культурных ценностей в государственный фонд.

Артефакты были возвращены в государственную собственность и переданы ТОО "Компания по управлению возвращёнными активами". Предполагая, что данные предметы могут представлять значительную историческую и культурную ценность, Управляющая компания обратилась в Министерство культуры и информации РК.

Для установления подлинности и экспертной оценки изделия были направлены в Национальный музей. По заключению специалистов музея, артефакты обладают высокой историко-культурной значимостью, отражающей эпоху раннего железного века и средневековья. В результате, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и установленными процедурами, Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК принял решение о передаче предметов в фонд национального музейного наследия.

Согласно экспертному заключению, изделия датируются периодом с VII века до н.э. по III век н.э. и выполнены в знаменитом скифском "зверином стиле", характерном для культур древних кочевых народов. Этот стиль не только отличался высоким уровнем художественного мастерства, но и свидетельствует о тесном культурном взаимодействии скифов с соседними народами - греками, персами, китайцами и другими.

Среди переданных предметов:

металлическое изделие в виде головы орла;

кольцо с арабской вязью;

прямоугольная пластина с изображением рогатого животного на холме;

скульптурные изображения животных: льва с крыльями, лошади с крыльями, барса в движении, оленя в прыжке;

15 древних монет с неразборчивыми надписями;

два кольца в виде спирали;

перстень с изображением головы льва.

Общий вес переданных предметов составляет более 118 граммов. Отдельного внимания заслуживает техника исполнения: изделия выполнены с применением чеканки, тиснения и гравировки, демонстрируя стилистические черты степных культур и влияние греческого, персидского и восточного художественного наследия.

"В результате слаженной работы Комитета по возврату активов при Генеральной прокуратуре РК и Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК, ценные предметы, признанные национальным достоянием, были официально переданы в государственную собственность и включены в фонд Национального музея. Это ещё одно наглядное подтверждение принципа, озвученного Главой государства: каждый возвращённый актив должен работать на благо страны. И мы сегодня стали свидетелями, что этот актив стал частью культурного наследия народа Казахстана", – отметил генеральный директор ТОО "Компания по управлению возвращёнными активами" Қуанышбек Мұқаш.

В ближайшее время эти артефакты будут представлены широкой общественности в экспозициях Национального музея, пополнив коллекцию уникальных свидетельств древней истории Казахстана.