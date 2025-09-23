В Шымкенте состоялась встреча акима города Габита Сыздыкбекова с чемпионами мира и Азии, передает BAQ.KZ. Атмосфера гордости и вдохновения царила в зале: спортсмены делились впечатлениями от своих триумфов, а глава города подчеркнул, что их блестящие достижения — это гордость не только для Шымкента, но и для всей страны.

На чемпионате мира по боксу в Ливерпуле казахстанская сборная показала рекордный результат — семь золотых, одна серебряная и две бронзовые медали. Этот исторический успех уже вошёл в летопись отечественного спорта. Особые слова признательности аким адресовал братьям Сабырхановым. Старший — Махмуд — во второй раз поднялся на высшую ступень пьедестала, а его 19-летний брат Төрехан впервые стал чемпионом мира, оставив свой след в спортивной истории Казахстана.

Шымкентский спорт богат и другими яркими победами. В Бангкоке на молодежном чемпионате Азии Санжар-Али Бегалиев завоевал золото. Трёхкратный чемпион мира по тогызкумалаку Галымжан Темирбаев победил в турнире, посвящённом 180-летию Абая. А его земляк Жумажан Кожамбеков вновь подтвердил свой титул, выиграв чемпионат по казахской борьбе среди военнослужащих.

Сила воли, дисциплина и преданность спорту ведут к таким результатам. Успехи наших спортсменов вдохновляют молодежь и укрепляют авторитет Казахстана на мировой арене, — отметил Габит Сыздыкбеков.

Победителям вручили автомобили и ценные подарки от спонсоров. В завершение встречи аким поздравил чемпионов, выразил благодарность их тренерам и наставникам, пожелав новых достижений и ярких побед.