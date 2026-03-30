История, начавшаяся с простого человеческого поступка в Алматы, неожиданно превратилась в глобальный символ единства и доброты. На набережной Сайрана появился арт-объект «Единство», посвященный моменту, когда незнакомые люди выстроились в живую цепочку, чтобы спасти собаку, передает BAQ.kz.

Скульптура не просто воспроизводит тот эпизод - она вовлекает каждого прохожего. Рука крайней фигуры вынесена за ограду, и любой человек может взяться за нее, буквально став частью той самой цепи помощи.

Автором арт-объекта стал Ерболсын Мельдибеков. Проект реализован по инициативе ForteBank при поддержке городского акимата.

Мировой резонанс

Еще до официального открытия скульптура стала вирусной. Первые фотографии с места установки разошлись по соцсетям и за считаные дни вышли далеко за пределы Казахстана.

История получила отклик в десятках стран - от Европы до Азии и Латинской Америки. За неделю о памятнике написали более сотни СМИ в более чем 30 странах. Среди них - CBS, BBC Arabic, The Times of India, Yonhap News Agency и La Repubblica.

Общий медиaохват превысил 500 миллионов человек.

Соцсети усилили эффект

Особую популярность история получила в социальных сетях. Публикации с изображением скульптуры продолжают набирать миллионы просмотров.

Так, один из постов в Instagram-аккаунте Pubity с аудиторией более 40 миллионов подписчиков привлек внимание пользователей со всего мира. Видео с памятником набирают десятки миллионов просмотров, а обсуждения активно идут и на платформе Reddit.

Пользователи называют скульптуру «памятником обществу, которое ценит правильные вещи» и одной из самых трогательных историй последних месяцев.

Город, о котором заговорил мир

На фоне вирусного эффекта Алматы все чаще упоминается в международной повестке как город, где ценят человечность и взаимопомощь.

История о спасении собаки стала чем-то большим, чем просто локальный эпизод - она превратилась в универсальный символ, понятный людям в любой точке мира.