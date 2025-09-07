В первое воскресенье сентября в Казахстане отмечается День работников нефтяной и газовой отрасли – профессиональный праздник людей, которые стоят у истоков энергетической безопасности страны. Это день геологов и буровиков, инженеров и технологов, транспортников и строителей – всех, кто связал свою жизнь с нефтью и газом. Корреспондент BAQ.KZ подготовил обзор об истории развития нефтегазовой отрасли Казахстана – от первых шагов в XIX веке до современных трендов переработки и "зелёной" экономики.

Первые шаги: Карашунгул и рождение отрасли

История нефтяной промышленности Казахстана началась осенью 1899 года, когда на месторождении Карашунгул была открыта первая нефть. Тогда мало кто мог предположить, что через сто лет Казахстан войдёт в число мировых лидеров по запасам углеводородов.

Газовая отрасль формировалась позже – лишь в 70-е годы прошлого века. Сегодня же Казахстан уверенно занимает позиции в глобальных рейтингах: по данным Bloomberg, страна находится на 12 месте в мире по запасам нефти (30 млрд баррелей), а по природному газу – на 15-м месте с доказанными запасами в 2,3 трлн кубометров (BP, 2024).

Люди и династии

Нефтегазовый сектор – это не только технологии и месторождения, но и целые трудовые династии. По данным Минэнерго, в отрасли занято около 1,1 миллиона человек, или 12,3% всех работающих в Казахстане. Средняя зарплата в 2025 году превысила 1,7 миллиона тенге.

Для специалистов действуют социальные программы: льготная ипотека "Наурыз жұмыскер", арендное жильё в Атырау и Мангистау, корпоративные социальные пакеты. Национальные компании инвестируют в обучение и повышение квалификации: только за последние три года более 5 тысяч сотрудников прошли подготовку в Казахстанско-Британском техническом университете и региональных центрах.

От сырья – к переработке

Казахстан стоит перед стратегическим вызовом: уход от сырьевой модели. В июле 2025 года утверждена Концепция развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2040 года.

Тремя основными приоритетами отрасли на 15 лет являются увеличение мощностей переработки, выпуск топлива более высокого экологического класса и создание научной базы. Уже завершено расширение Актауского битумного завода, обеспечившего дорожную отрасль, а в перспективе – модернизация Атырауского, Павлодарского и Шымкентского НПЗ. Это позволит производить Jet A-1, базовые нефтехимические продукты и "чистое" топливо стандарта К5.

Экономический вклад

По данным Инициативы прозрачности добывающих отраслей (EITI), в 2021 году нефтегазовый сектор дал 14,1% ВВП и 43% налоговых поступлений. В 2025 году добыча нефти и газового конденсата прогнозируется на уровне 96,2 миллиона тонн, что на 9,7% больше, чем годом ранее. Рост обеспечат Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.

Экология: от факельного сжигания к "зелёной" повестке

В последние годы Казахстан делает акцент на экологическую устойчивость отрасли. Объём факельного сжигания газа сокращён на 75%, внедрён спутниковый мониторинг утечек метана, а также действует система торговли выбросами, охватывающая почти половину национальных эмиссий.

Цель – сократить парниковые выбросы на 15% к 2030 году от уровня 1990-го и сделать нефтегазовый сектор частью "зелёной" экономики.

История нефтегазовой отрасли Казахстана – это путь от первых буровых установок Карашунгула до глобальных позиций в мировом рейтинге углеводородов. Сегодня она остаётся фундаментом экономики, опорой для миллионов работников и ареной для технологических и экологических реформ, которые определят будущее страны.