В Министерстве промышленности и строительства РК прокомментировали резонансный случай увольнения рабочего, отказавшегося уничтожать гнёзда ласточек. Вице-министр Олжас Сапарбеков заявил, что ведомство готово разобраться в ситуации и встретиться как с бизнесом, так и с самим работником, передаёт BAQ.KZ.

"Здесь надо понимать вообще саму атмосферу, с его слов, как это всё происходило. Мы как бы готовы изучить вопрос, встретиться с субъектом бизнеса и встретиться с данным мужчиной. Но в целом надо понимать, что до нас доходит один элемент, но на самом деле может происходить совсем другая ситуация", - пояснил Сапарбеков.

По его словам, министерство готово обсудить ситуацию с работодателем и выяснить, возможно ли было избежать увольнения:

"Тем не менее мы готовы разобраться и обсудить с работодателем причину его увольнения и возможность предоставления альтернативных условий", - добавил Сапарбеков.

В ведомстве подчеркнули важность объективного подхода к подобным случаям и готовность к диалогу со всеми сторонами.

Ранее мужчина уволился с работы, чтобы спасти гнёзда ласточек. Оператор спецтехники, трудившийся на участке компании "КазТрансГаз", отказался засыпать траншею, в которой находились гнёзда с птенцами, и по этой причине подал заявление на увольнение. История вызвала широкий общественный отклик.