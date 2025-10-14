В рамках рабочего визита в Италию Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провёл встречи с руководством ведущих итальянских компаний в энергетической и машиностроительной отраслях, передаёт BAQ.KZ.

В ходе встречи с вице-президентом "Maire Group" Джанни Бардацци были обсуждены вопросы создания в Казахстане регионального инжинирингово-промышленного хаба, а также строительство завода по производству устойчивого авиационного топлива. Кроме того, компанией в составе консорциума с КМГ реализуется проект по строительству газосепарационного комплекса, производственная мощность которого составит порядка 1,6 млн тонн этана и 360 тыс. тонн пропана в год.

Генеральный директор "Ansaldo Energia" Фабрицио Фаббри проинформировал о планах компании по локализации производства компонентов для газотурбинных установок и открытии сервисного центра по техническому обслуживанию.

Президент компании "Allied International Group" Вальтер Альберичи поделился видением по локализации производства трубной продукции в Казахстане. Реализация проекта позволит существенно сократить объёмы импорта трубной продукции.

Президент Итальянско-казахской торговой ассоциации Марко Беретта отметил нарастающий интерес итальянского бизнеса к казахстанскому рынку, который открывает доступ к обширному рынку Центральной Азии. Также он информировал о планах по открытию казахстанско-итальянского торгового дома.

Министр высоко оценил динамичное развитие казахско-итальянских отношений, особо отметив рост торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Он подчеркнул готовность казахской стороны оказать всестороннюю поддержку проектам, направленным на выпуск товаров высокого передела.

По итогам проведённых встреч достигнута договорённость о продолжении совместной работы по реализации намеченных проектов.