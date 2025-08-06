Абай Кунанбаев в центре внимания европейской научной и культурной среды. В авторитетном итальянском журнале "Linea Tempo" вышла статья, посвящённая вкладу казахского поэта в мировую литературу и духовное наследие Казахстана, передает BAQ.KZ.

Автор материала - итальянский филолог, преподаватель литературы Фьоренца Боски.

Как сообщает 24KZ, в статье, опубликованной в первом номере из запланированной серии, она делится собственным открытием Абая и описывает, как знакомство с его творчеством изменило её восприятие казахской культуры.

"Открывать поэзию далёкого народа — значит не только войти в его душу, но и открыть в своей окно в новые горизонты", — с этих слов начинается статья.

По словам Фьоренцы Боски, интерес к культурам других народов в Италии сегодня особенно высок. Этому, считает она, способствуют качественные переводы оригинальных произведений. Так произошло и с Абаем: в 2020 году, по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева, в Италии вышел перевод сборника великого казахского поэта.

"Сегодня в итальянском обществе есть большой запрос на изучение новых культур. Сборник Абая, переведённый на итальянский язык, стал для меня настоящим открытием. Его философская глубина, меткость языка, ирония и человечность — всё это производит сильное впечатление", — отмечает Боски.

Филолог признаётся, что пока не владеет казахским языком, однако на протяжении двух лет тщательно изучала творчество поэта в переводе. В своей статье она подчёркивает, что Абай соединяет в себе традиции восточного поэтического наследия и европейской философской мысли.

"Для европейского читателя творчество Абая — это возможность прикоснуться к миру кочевой степи, понять дух казахского народа. А его призыв к человечности — универсальное послание, которое актуально во все времена", — пишет автор.

Помимо биографических фактов — детства, семьи, образования и роли Абая в становлении казахского литературного языка, статья также представляет глубокий взгляд на философские и нравственные ориентиры поэта.

Вторая часть статьи Фьоренцы Боски, в которой она сосредоточится на поэтических приёмах Абая, выйдет в следующем номере популярного итальянского просветительского издания.