Итальянский журнал посвятил статью великому Абаю Кунанбаеву
Статья предлагает европейскому читателю углублённый взгляд на личность Абая.
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Абай Кунанбаев в центре внимания европейской научной и культурной среды. В авторитетном итальянском журнале "Linea Tempo" вышла статья, посвящённая вкладу казахского поэта в мировую литературу и духовное наследие Казахстана, передает BAQ.KZ.
Автор материала - итальянский филолог, преподаватель литературы Фьоренца Боски.
Как сообщает 24KZ, в статье, опубликованной в первом номере из запланированной серии, она делится собственным открытием Абая и описывает, как знакомство с его творчеством изменило её восприятие казахской культуры.
"Открывать поэзию далёкого народа — значит не только войти в его душу, но и открыть в своей окно в новые горизонты", — с этих слов начинается статья.
По словам Фьоренцы Боски, интерес к культурам других народов в Италии сегодня особенно высок. Этому, считает она, способствуют качественные переводы оригинальных произведений. Так произошло и с Абаем: в 2020 году, по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева, в Италии вышел перевод сборника великого казахского поэта.
"Сегодня в итальянском обществе есть большой запрос на изучение новых культур. Сборник Абая, переведённый на итальянский язык, стал для меня настоящим открытием. Его философская глубина, меткость языка, ирония и человечность — всё это производит сильное впечатление", — отмечает Боски.
Филолог признаётся, что пока не владеет казахским языком, однако на протяжении двух лет тщательно изучала творчество поэта в переводе. В своей статье она подчёркивает, что Абай соединяет в себе традиции восточного поэтического наследия и европейской философской мысли.
"Для европейского читателя творчество Абая — это возможность прикоснуться к миру кочевой степи, понять дух казахского народа. А его призыв к человечности — универсальное послание, которое актуально во все времена", — пишет автор.
Помимо биографических фактов — детства, семьи, образования и роли Абая в становлении казахского литературного языка, статья также представляет глубокий взгляд на философские и нравственные ориентиры поэта.
Вторая часть статьи Фьоренцы Боски, в которой она сосредоточится на поэтических приёмах Абая, выйдет в следующем номере популярного итальянского просветительского издания.
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