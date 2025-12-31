Итоги года традиционно подводят в министерстве просвещения Казахстана. Редакция BAQ.kz собрала наиболее важные события, произошедшие с отечественным образованием за последние месяцы.

Прежде всего уходящий год запомнился открытием новых учебных заведений. В ста сорока школах создали больше 213 тысяч ученических мест. Девять аварийных зданий ликвидировали, а с трехсменного на двухсменное обучение перевели двадцать пять школ. Наша редакция активно следила за тем как меняется ученическое пространство, неоднократно показывая современные здания в специальных репортажах.

"Созданные мощности позволили снизить перегрузку действующих школ, стабилизировать наполняемость классов и перераспределить потоки учащихся по месту проживания. Одновременно сформирована современная учебная среда, обеспечивающая реализацию обновлённых образовательных программ, инклюзивного обучения и внеурочной деятельности. В целом реализованные меры повысили устойчивость и управляемость системы образования, создали инфраструктурный резерв для приема дополнительных контингентов и снизили накопленные риски, связанные с аварийностью, сменностью и дефицитом мест", - сообщило министерство.

К слову, за пять минувших лет в малых городах и селах модернизировали порядка пяти тысяч школ. В том числе, приобрели больше семи тысяч предметных кабинетов. В планах до 2027 года приобрести еще 2000 таких.

"Достижение этих показателей позволит завершить формирование современной лабораторной сети школ, обеспечив равный доступ к STEM-образованию для учащихся всей страны. Внесены изменения в Государственный общеобязательный стандарт начального и основного среднего образования, предусматривающие интеграцию элементов ИИ, компетентностного подхода и STEM-направлений", - говорится в сообщении министерства.

В сентябре были утверждены основы внедрения искусственного интеллекта в систему среднего, технического и профессионального, послесреднего образования до 2029 года. Шагая в ногу со временем на базе "Келешек мектептері" уже проводится апробация ИИ-технологий и формирование соответствующей методической базы.

Минувший год дал старт целому ряду государственных программ, направленных на поддержку и защиту подрастающего поколения. К примеру, теперь в стране введен стандарт питания в организациях образования. Он должен помочь сформировать у детей привычку выбирать полезные продукты. Во всех школах и колледжах страны внедрили антибуллинговую программу "ДосболLike". Проблему травли в школах мы не раз поднимали в своих материалах, а в первой половине года на нашем сайте об этом вышел документальный фильм.

Кроме того, разработан проект Концепции единой программы "Дети Казахстана", направленный на объединение всех существующих мер по защите прав и благополучия детей в единый системный документ.

Не забыли охватить вниманием и детей с особыми потребностями. В школах ввели новую должность "индивидуального помощника" для маломобильных детей. Воспользовались такой услугой 150 школьников, а 45 из них смогли обучаться среди сверстников, а не на дому. По всей стране открыли более 100 кабинетов поддержки для этой категории школьников.