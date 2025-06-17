В Астане прошёл второй саммит в формате "Китай – Центральная Азия" с участием Председателя КНР Си Цзиньпина, Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также лидеров Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Главы шести государств провели содержательные переговоры, подписали важные документы и обозначили стратегические ориентиры для дальнейшего сотрудничества. Подробнее в материале корреспондента BAQ.KZ.

Как сообщил генеральный секретарь формата "Китай – Центральная Азия" Сунь Вэйдун, по итогам саммита были подписаны Астанинская декларация и Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и пятью странами Центральной Азии. Также состоялась церемония открытия трех центров сотрудничества (по борьбе с бедностью, в сфере образования, по борьбе с опустыниванием) и одной торговой платформы.

Китайская сторона заявила о запуске Годов высококачественного сотрудничества Китая и ЦА (2025-2026), в рамках которых приоритетами станут торговля, инвестиции, транспорт, зеленое недропользование, агросфера, упрощение поездок граждан.

Также было подписано 12 многосторонних соглашений, включая План действий по реализации инициативы "Один пояс – один путь", Меморандум о сотрудничестве в области зелёной экономики, соглашения о побратимских связях между городами.

Стороны подчеркнули, что с момента первого саммита товарооборот Китая и стран ЦА вырос на 35%, достигнув 100 млрд долларов. Официально началось строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, ведется модернизация автодорог и логистических коридоров, растут поставки электромобилей, фотоэлектрической продукции, продовольствия.

Китай выразил готовность выделить странам региона грант в 1,5 млрд юаней для реализации социальных проектов и предоставить 3 тысячи квот на профессиональное обучение.

Особое внимание уделено безопасности: продолжится совместная борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Китай предложил реализацию инициатив "Безопасный город" и проведение совместных учений спецслужб.

По итогам саммита главы государств заявили о своей приверженности формированию "сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии" на принципах доверия, взаимоуважения и развития.