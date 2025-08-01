Итоги сезонной борьбы с саранчой озвучили в Министерстве сельского хозяйства РК
Сколько территорий было обработано?
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Во всех регионах Казахстана завершили обработку сельхозугодий против саранчовых вредителей, передает BAQ.kz.
Подробности этой работы журналистам на брифинге рассказал заместитель председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.
"С целью своевременного и качественного проведения мероприятий во всех регионах, по распоряжению акимов областей, были созданы оперативные штабы под руководством заместителей акимов, а также специальные рабочие группы в каждом районе и городе. Разработана специальная дорожная карта. К обследованиям было привлечено 4625 человек, что в два раза больше, чем в прошлом году. Увеличение числа обследователей значительно усилило возможности мониторинга", - рассказал Саят Сакмолдин.
Стоит отметить, в этом году мероприятия по борьбе с саранчовыми вредителями проведены на площади в 2,7 миллионов гектаров. В этой работе использовали 443 единицы спецтехники: наземные опрыскиватели, газогенераторы и лёгкая авиация. Тем самым не допустив повреждения сельхозкультур и миграции саранчи на территории соседних государств.
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