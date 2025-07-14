15 июля состоится очередное заседание Правительства, передает BAQ.KZ. На нем будут подведены итоги социально экономического развития и исполнения республиканского бюджета за январь-июнь 2025 года.

По итогам заседания состоится пресс-конференция с участием руководства Правительства. Заседание и пресс-конференция будут транслироваться на сайте BAQ.KZ.

Прошлое заседание было посвящено теме сельского хозяйства. Олжас Бектенов поручил полностью оцифровать животноводство в Казахстане до конца года.

Также Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента в сфере туризма. Для координации работы по устранению замечаний, обозначенных Главой государства, в регионы направлены заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев и министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов. Так, Ермек Кошербаев проверил работы в Алматинской, Восточно-Казахстанской области, а также области Жетісу.