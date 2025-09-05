На расширенном собрании фракции партии AMANAT Премьер-министр Олжас Бектенов заявил о масштабной оптимизации государственных расходов. По его словам, при формировании бюджета на 2025 год было отклонено множество неприоритетных заявок от администраторов бюджетных программ.

"Что касается бюджетных расходов, действительно мы понимаем необходимость их сокращения и работаем в этом направлении. К примеру, при формировании бюджета текущего 2025 года исключены заявки администраторов бюджетных программ по неприоритетным расходам. На сумму в 34 трлн тенге поступило заявок, мы удовлетворили только 25 трлн и 700 млрд", – подчеркнул Премьер-министр.

Он добавил, что Правительство проводит постоянную ревизию текущих расходов госорганов, исключая траты, не дающие реального экономического эффекта.