На пленарном заседании Сената Парламента РК прекращены депутатские полномочия Наурызбая Сейткалиевича Байкадамова, передает BAQ.KZ.

Как отметил председатель Сената Маулен Ашимбаев, решение связано с переходом депутата на другую работу – он назначен ректором Кызылординского государственного университета имени Коркыт Ата.

– Как вам известно, наш коллега Наурызбай Байкадамов назначен ректором Кызылординского государственного университета имени Коркыт Ата. Наурызбай Сейтқалиулы, желаем вам успехов в предстоящей ответственной работе. В этой связи Центральная избирательная комиссия внесла соответствующее представление в Сенат. В соответствии с конституционными нормами Сенат должен принять соответствующее постановление. Предлагаю прекратить полномочия депутата Сената Байкадамова Наурызбая Сейткалиевича в связи с переходом на другую работу, — заявил Маулен Ашимбаев.

Отмечается, что Наурызбай Байкадамов был избран депутатом Сената от Кызылординской области в марте 2024 года.

Наурызбай Сейткалиевич Байкадамов родился 10 июля 1967 года в селе имени Ж. Махамбетова Кызылординской области. В 1991 году окончил Кызылординский педагогический институт имени Н. Гоголя по специальности "История и французский язык". Кандидат исторических наук, доцент.

Трудовую деятельность начал в 1991 году учителем школы №139 имени Амангельды в Сырдарьинском районе Кызылординской области.

В разные годы занимал должности преподавателя, старшего преподавателя и заведующего кафедрой теории и истории государства и права Кызылординского государственного университета имени Коркыт Ата, директора колледжа при университете, проректора по воспитательной работе, руководителя управления образования Кызылординской области, заместителя председателя и первого заместителя председателя областного филиала партии "Nur Otan", секретаря и председателя Кызылординского областного маслихата, заместителя акима области.

В 2022–2023 годах возглавлял Кызылординский областной филиал партии "AMANAT". С апреля 2024 года являлся депутатом Сената Парламента РК от Кызылординской области.

Награждён орденами "Құрмет" и "Парасат". Член партии "AMANAT". Женат, воспитывает двоих детей.