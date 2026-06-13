Из детского лагеря в Забайкалье эвакуировали более 70 человек из-за пожара

Пожар произошел на территории детского оздоровительного лагеря «Чемпион», расположенного на озере Арахлей в Забайкальском крае (Россия). В целях безопасности из здания были эвакуированы более 70 человек.

По данным регионального управления МЧС, до прибытия пожарных лагерь самостоятельно покинули 71 человек, в том числе 63 ребенка и восемь взрослых. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет.

Возгорание было оперативно локализовано на площади 200 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать спустя 15 минут после начала тушения.

Для ликвидации пожара привлекались 34 человека и 11 единиц техники, включая силы и средства МЧС России.