Из детского лагеря в Забайкалье эвакуировали более 70 человек из-за пожара
В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства возникновения возгорания.
Сегодня 2026, 16:35
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Сегодня 2026, 16:35Сегодня 2026, 16:35
77Фото: Pixabay.com
Пожар произошел на территории детского оздоровительного лагеря «Чемпион», расположенного на озере Арахлей в Забайкальском крае (Россия). В целях безопасности из здания были эвакуированы более 70 человек.
По данным регионального управления МЧС, до прибытия пожарных лагерь самостоятельно покинули 71 человек, в том числе 63 ребенка и восемь взрослых. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет.
Возгорание было оперативно локализовано на площади 200 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать спустя 15 минут после начала тушения.
Для ликвидации пожара привлекались 34 человека и 11 единиц техники, включая силы и средства МЧС России.
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