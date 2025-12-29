Сотрудники Генеральной прокуратуры и Национального центрального бюро Интерпола при содействии Министерства иностранных дел Казахстана экстрадировали из Грузии гражданина Российской Федерации, подозреваемого в причастности к январским событиям 2022 года, передает BAQ.KZ

По данным следствия, в январе 2022 года в Алматы он принимал активное участие в массовых беспорядках, похищениях граждан и насильственном завладении их имуществом. После совершения преступлений фигурант более трех лет скрывался от правосудия и находился в международном розыске.

В сентябре текущего года подозреваемый был задержан на территории Грузии. По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан он был экстрадирован в Казахстан при участии Интерпола и содействии Министерства иностранных дел Казахстана.

В настоящее время экстрадированный водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых преступлений законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.