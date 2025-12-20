Гражданин Казахстана был экстрадирован из Швеции для привлечения к уголовной ответственности за кражу денежных средств в особо крупном размере, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает Генеральная прокуратура, в 2018 году злоумышленник воспользовался системными ошибками в мобильном приложении одного из банков второго уровня и совершил мнимые переводы на суммы, превышающие баланс своей банковской карты, причинив банку ущерб в размере 55 млн тенге.

После преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В этом году он был задержан на территории Швеции и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана доставлен на Родину. В настоящее время он содержится в следственном изоляторе.

За совершённое преступление ему грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Несмотря на отсутствие договора о выдаче с Швецией, с 2023 года из этой страны в Казахстан уже экстрадированы четыре лица за мошенничество и фальшивомонетничество.