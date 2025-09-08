Генеральная прокуратура Казахстана совместно с Интерполом МВД при содействии МИД РК и компетентных органов Турции добились возвращения в страну гражданина, разыскиваемого за крупное мошенничество, передает BAQ.KZ.

По данным надзорного органа, в 2023 году в Шымкенте он вместе с сообщниками размещал на интернет-площадках ложные объявления о продаже автомобилей по заниженным ценам. В результате 52 человека стали жертвами мошенников и лишились более 70 млн тенге.

Соучастники преступления ранее осуждены, а сам фигурант скрылся и был объявлен в международный розыск. В августе 2025 года его задержали на территории Турции.

В Казахстане подозреваемый водворен в следственный изолятор. Ему грозит от трёх до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что работа по привлечению к ответственности преступников продолжается вне зависимости от их местонахождения.