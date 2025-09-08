Из Турции доставлен мошенник, обокравший казахстанцев на миллионы
Из Турции экстрадирован казахстанец, обманувший десятки людей на 70 млн тенге.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Генеральная прокуратура Казахстана совместно с Интерполом МВД при содействии МИД РК и компетентных органов Турции добились возвращения в страну гражданина, разыскиваемого за крупное мошенничество, передает BAQ.KZ.
По данным надзорного органа, в 2023 году в Шымкенте он вместе с сообщниками размещал на интернет-площадках ложные объявления о продаже автомобилей по заниженным ценам. В результате 52 человека стали жертвами мошенников и лишились более 70 млн тенге.
Соучастники преступления ранее осуждены, а сам фигурант скрылся и был объявлен в международный розыск. В августе 2025 года его задержали на территории Турции.
В Казахстане подозреваемый водворен в следственный изолятор. Ему грозит от трёх до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что работа по привлечению к ответственности преступников продолжается вне зависимости от их местонахождения.
Самое читаемое
- Без статуса и внимания: Как сейчас живут потомки облученных на ядерном полигоне в Семее
- В Алматы задержали российскую активистку: ей грозит экстрадиция
- Пилоты "Казавиаспас" вновь спасли новорожденного: экстренная эвакуация в Кызылорду
- Мощное землетрясение произошло на западе Турции
- Трамп намекнул на визит в Казахстан и похвалил Токаева