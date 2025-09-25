Дефицит авиатоплива в Мангистауской области ставит под угрозу реализацию ключевых логистических и туристических проектов региона. Об этом заявил сенатор Суиндик Алдашев в своём депутатском запросе премьер-министру Олжасу Бектенову, передает BAQ.KZ.

По словам парламентария, в области реализуются стратегически важные инициативы: углубление акватории порта Актау, строительство мультимодального контейнерного хаба, авиационного узла и аэропорта в Кендерли, а также развитие международных транспортных коридоров. Однако существующие проблемы с обеспечением авиакеросином удорожают перевозки и делают ряд международных рейсов экономически невыгодными.

"Из-за дорогостоящего авиатоплива развитие авиационной логистики на необходимом уровне становится невозможным. Это ограничивает международную торговлю и сдерживает поток туризма", — отметил сенатор.

По его данным, ежегодная потребность Казахстана в авиакеросине составляет около 1 млн тонн, при производстве 650–700 тыс. тонн. Более 300 тыс. тонн приходится импортировать, в том числе из России. С запуском нового авиационного хаба потребление топлива в Мангистау возрастёт в 8–9 раз — до 120–130 тыс. тонн в год.

Кроме того, дефицит дизельного топлива и бензина также угрожает планам по развитию логистики.

В качестве решения Алдашев предложил построить в регионе мини-НПЗ мощностью до 5 млн тонн.

"Малый нефтеперерабатывающий завод повысит энергетическую безопасность региона, снизит зависимость от импорта и сократит затраты на поставку топлива", — подчеркнул сенатор.

Он напомнил, что в Послании Президент страны поручил развивать современные проекты по переработке углеродного сырья. В связи с этим парламентарий призвал рассматривать строительство НПЗ в Мангистау как часть комплексного развития региона и его логистической инфраструктуры.