Из-за ДТП перекрыли участок трассы Астана – Петропавловск
1 Ноября 2026, 21:05
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1 Ноября 2026, 21:051 Ноября 2026, 21:05
97Фото: BAQ.KZ
В Акмолинской области из-за дорожно-транспортного происшествия перекрыли движение на участке трассы Астана – Петропавловск. На месте аварии проводят следственные мероприятия.
По данным «КазАвтоЖола», ограничение ввели 1 ноября в 20:00 на участке автодороги KAZ02 между Акколем и Щучинском — с 107-го по 232-й километр. Проезд закрыли для всех видов транспорта в одном направлении.
Предварительно, движение обещают восстановить в 23:00.
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