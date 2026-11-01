Из-за ДТП перекрыли участок трассы Астана – Петропавловск

В Акмолинской области из-за дорожно-транспортного происшествия перекрыли движение на участке трассы Астана – Петропавловск. На месте аварии проводят следственные мероприятия.

По данным «КазАвтоЖола», ограничение ввели 1 ноября в 20:00 на участке автодороги KAZ02 между Акколем и Щучинском — с 107-го по 232-й километр. Проезд закрыли для всех видов транспорта в одном направлении.

Предварительно, движение обещают восстановить в 23:00.