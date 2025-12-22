Число мирных жителей, вынужденных покинуть свои дома из-за продолжающихся атак, превысило 525 тысяч человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на издание Khmer Times.

По данным ведомства, по состоянию на вечер воскресенья количество внутренне перемещённых лиц достигло 525 231 человека. В министерстве уточнили, что речь идёт о последствиях атак, которые власти Камбоджи расценивают как агрессию со стороны правительства и вооружённых сил Таиланд. В сообщении отмечается, что с 7 декабря артиллерийские обстрелы, ракетные удары и сброс различных боеприпасов по гражданским районам привели к гибели 19 мирных жителей и ранениям ещё 79 человек. За период с 13:00 до 18:00 21 декабря новых жертв и пострадавших зафиксировано не было.

В МВД сообщили, что среди перемещённых лиц насчитывается 274 892 женщины и 167 167 детей. Оценка ситуации продолжается, и приведённые цифры могут корректироваться по мере поступления новых данных.

Существенный ущерб нанесён гражданской и общественной инфраструктуре. По информации министерства, повреждены две вышки сотовой связи в провинции Бантеймеанчей и два медицинских центра в провинции Преахвихеа. С начала обострения были разрушены 103 жилых дома, пять школ, три медицинских учреждения, один рынок, несколько древних храмов, пять пагод, общежитие для монахов, здание таможенной службы, 12 частных и 11 государственных зданий, три гостиницы, сельскохозяйственный общественный центр, несколько мостов, автозаправочная станция, 28 транспортных средств и складские помещения.

В министерстве подчеркнули, что более полумиллиона человек, в том числе женщины и дети, оказались в тяжёлых условиях после вынужденного бегства из домов и школ, спасаясь от артиллерийских обстрелов, ракетных ударов и авиационных атак, включая применение истребителей F-16.

МВД Камбоджи подтвердило поддержку позиции премьер-министра Хун Манет и приветствовало проведение специальной встречи министров иностранных дел АСЕАН по ситуации между Камбоджей и Таиландом, которая запланирована на 22 декабря в Малайзия. В ведомстве выразили надежду, что переговоры помогут снизить напряжённость и способствовать восстановлению мира, стабильности и добрососедских отношений посредством диалога и дипломатии.

В заявлении также отмечено проявление национального единства камбоджийцев внутри страны и за её пределами, а также выражена поддержка Королевским вооружённым силам Камбоджи и пограничной полиции, обеспечивающим защиту суверенитета и территориальной целостности государства.