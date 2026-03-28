Из-за ливней в Дагестане более 60 тыс. человек остались без света
В Махачкале подтоплены около 20 домов.
Наводнение накрыло Дагестан после мощных ливней в регионе, мощные потоки воды уносят машины, передает BAQ.KZ со ссылкой на российские СМИ.
Самая тяжелая ситуация наблюдается в Махачкале - там подтоплены около 20 домов. Из-за непогоды пропало электричество, без света остались более 60 тысяч человек.
В Дербенте местные реки вышли из берегов и затопили дороги. На склонах сильные потоки сносили и переворачивали автомобили.
В Хасавюрте в результате действия стихии оказался разрушен железнодорожный мост. Состав, который чудом не оказался на нем в момент обрушения, теперь не может продолжить движение.
Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности, коммунальщики уже работают над устранением последствий потопа.
Пресс-служба филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" отмечает, что в Махачкале из-за обильных дождей подтоплены три подстанции.
"В результате непогоды частично ограничено электроснабжение в 16 районах Дагестана и городе Махачкале", - сказано в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что из-за замыканий на ЛЭП произошло отключение электроэнергии в 132 селах восьми районов Дагестана.
