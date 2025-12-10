В четырёх регионах Казахстана из-за ухудшения погодных условий введены временные ограничения движения автотранспорта, передает BAQ.KZ со ссылкой на национальную компанию "КазАвтоЖол", отметив, что часть трасс планируется открыть уже утром 11 декабря.

В Мангистауской области движение ограничено сразу на нескольких ключевых направлениях. Закрыты участки автодороги Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау от села Шетпе до Актау и от села Бейнеу до Шетпе, трасса Жетыбай – Жанаозен на отрезке от села Жетыбай до города Жанаозен, а также дорога Форт-Шевченко – Таучик – Шетпе от села Таучик до Шетпе. Кроме того, временно недоступна трасса Актау – Курык. Ориентировочное время открытия всех указанных дорог в регионе запланировано на 22:00 10 декабря.

В Абайской области ограничения введены на республиканской трассе граница Китая – Майкапшагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница России. Движение закрыто на участке от села Калбатау до Богаса. По предварительной информации, открыть данный отрезок планируется в полночь 11 декабря.

В Жетысуской области из-за неблагоприятных погодных условий приостановлено движение на дороге Ушарал – Достык от города Ушарал до станции Достык. Также закрыт участок трассы Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница России от Сарканда до Ушарала. Ориентировочное время открытия дорог в этом регионе — 8:00 утра 11 декабря.

В Алматинской области ограничения коснулись автодороги Байсеит – Кокпек – Чунджа – Коктал. Движение временно закрыто на участке от села Нура до села Чунджа. По данным "КазАвтоЖола", восстановить проезд здесь также планируется утром 11 декабря, ориентировочно в 8:00.

В дорожной компании призвали водителей учитывать изменения в дорожной обстановке, воздержаться от поездок в закрытых направлениях и заранее планировать маршруты с учётом погодных условий.