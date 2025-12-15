Вечером 15 декабря в ряде регионов Казахстана введены ограничения движения для всех видов автотранспорта, передает BAQ.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол". Причина — ухудшение погодных условий и угроза безопасности на дорогах. В Акмолинской области с 20:30 закрыт участок автодороги "Жезказган — Аркалык — Петропавловск" с 445-го по 595-й километр (от Державинска до границы с Северо-Казахстанской областью). В Северо-Казахстанской области ограничение действует на продолжении этой же трассы — с 595-го по 671-й километр (от границы Акмолинской области до села Токсан Би).

Кроме того, с 22:00 движение перекрыто в Актюбинской области на автодороге "Актобе — граница РФ" на участке км 39–136 (от посёлка Ш. Калдаякова до пункта пропуска Алимбет). Также ограничения введены в Костанайской области на трассе "Костанай — Аулиеколь — Сурган" с 108-го по 218-й километр (участок Аулиеколь — Октябрьский).

По предварительным данным, движение планируется открыть 16 декабря в 08:00, однако сроки могут быть изменены в зависимости от погодных условий. Водителей просят воздержаться от дальних поездок, следить за официальной информацией и соблюдать меры безопасности на дорогах.