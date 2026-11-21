Из-за непогоды закрыли участок трассы Актобе – Карабутак
21 Ноября 2026, 22:15
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21 Ноября 2026, 22:1521 Ноября 2026, 22:15
161Фото: изображение создано нейросетью
В Актюбинской области ограничили движение грузового и общественного транспорта на участке республиканской трассы Актобе – Карабутак. Причина — ухудшение погодных условий.
Ограничение ввели 21 ноября в 22:00 на отрезке с 776-го по 965-й километр — от Актобе (АЗС «Эко Ойл») до посёлка Карабутак. По данным «КазАвтоЖола», движение планируют возобновить 22 ноября в 09:00.
Ранее штормовое предупреждение из-за тумана, гололёда и мокрого снега объявили в Астане и 16 областях Казахстана.
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