В Актюбинской области ограничили движение грузового и общественного транспорта на участке республиканской трассы Актобе – Карабутак. Причина — ухудшение погодных условий.

Ограничение ввели 21 ноября в 22:00 на отрезке с 776-го по 965-й километр — от Актобе (АЗС «Эко Ойл») до посёлка Карабутак. По данным «КазАвтоЖола», движение планируют возобновить 22 ноября в 09:00.

Ранее штормовое предупреждение из-за тумана, гололёда и мокрого снега объявили в Астане и 16 областях Казахстана.