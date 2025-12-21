Около одного миллиона граждан Камбоджи и Таиланда были эвакуированы из приграничных районов в связи с продолжающимися боестолкновениями между двумя странами, BAQ.KZ со сыылкой на Report.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Камбоджи, в результате вооружённых столкновений более 518 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. В ведомстве отметили, что значительная часть эвакуированных — женщины и дети, которые были переселены из населённых пунктов и учебных заведений в целях обеспечения безопасности.

В заявлении МВД Камбоджи подчёркивается, что гражданское население столкнулось с серьёзными трудностями из-за артиллерийских обстрелов, ракетных ударов и авиационных налётов, в том числе с применением истребителей F-16.

В свою очередь власти Таиланда сообщили об эвакуации более 400 тысяч человек из районов, расположенных вдоль границы с Камбоджей.

Обстановка в приграничной зоне остаётся напряжённой, стороны продолжают принимать меры по защите мирного населения.