В Костанайской области полыхает четырёхэтажная школа

В городе Аркалык Костанайской области произошёл пожар в здании средней школы №5.

По данным МЧС, загорелась кровля четырёхэтажного здания.

Пожарные прибыли на место уже через 3 минуты после вызова.

К моменту их приезда огонь уже охватил часть крыши. Площадь возгорания предварительно составляет около 1100 квадратных метров.

На месте работают подразделения пожарной части и оперативно-спасательного отряда МЧС. Также задействованы сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Для подачи воды используют два пожарных гидранта, которые находятся примерно в 300 метрах от здания школы.