В Костанайской области полыхает четырёхэтажная школа
Огонь распространился на более 1000 м².
Сегодня 2026, 22:08
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 22:08Сегодня 2026, 22:08
182Фото: МЧС РК
В городе Аркалык Костанайской области произошёл пожар в здании средней школы №5.
По данным МЧС, загорелась кровля четырёхэтажного здания.
Пожарные прибыли на место уже через 3 минуты после вызова.
К моменту их приезда огонь уже охватил часть крыши. Площадь возгорания предварительно составляет около 1100 квадратных метров.
На месте работают подразделения пожарной части и оперативно-спасательного отряда МЧС. Также задействованы сотрудники полиции и бригада скорой помощи.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Для подачи воды используют два пожарных гидранта, которые находятся примерно в 300 метрах от здания школы.
Самое читаемое
- Завод за 78 млрд в Дубовке: зачем Казахстану новый коксохим и что будет с экологией?
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 26 мая
- Российскую туристку задержали в ОАЭ по делу о контрабанде наркотиков
- Землетрясение зарегистрировано в Павлодарской области
- В Астане состоялись переговоры председателей парламентов Казахстана и Китая