Из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль в области Жетысу

В области Жетысу легковой автомобиль Toyota Camry столкнулся с упавшим на дорогу деревом. Происшествие случилось 21 июля на автодороге Талдыкорган — Текели (участок Карабулак — Текели) в районе родника «Өмір бұлақ». По данным ДЧС, дерево рухнуло на проезжую часть из-за сильного ветра. В этот момент по дороге двигалась Toyota Camry, которая не успела избежать столкновения. В автомобиле находились пять человек.

Пострадавших доставили в Центральную районную больницу Ескельдинского района. В акимате сообщили, что их состояние оценивается как стабильное. После происшествия сотрудники ДЧС распилили и убрали упавшее дерево, расчистив проезжую часть. В настоящее время движение на трассе полностью восстановлено, препятствий для проезда нет.