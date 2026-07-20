Двое подростков погибли в горящем автомобиле после ДТП в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое несовершеннолетних. Как сообщили в прокуратуре города, по предварительным данным, несовершеннолетний водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Машина врезалась в препятствие, после чего перевернулась и загорелась.

По факту аварии начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Казахстана — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области сообщили, что расследование проводит Управление полиции Усть-Каменогорска.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение полноты, всесторонности и объективности расследования. Иная информация в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит, — отметили в полиции.

Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.