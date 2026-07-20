Суд оштрафовал замглавы Нацбанка после спора о премиях сотрудникам

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны признал заместителя председателя Национального банка Алию Молдабекову виновной в ненадлежащем исполнении предписания Высшей аудиторской палаты (ВАП) и назначил ей административный штраф в размере 64 875 тенге. Об этом говорится в судебном постановлении. Поводом для разбирательства стали результаты государственного аудита использования активов Национального банка и доверительного управления пенсионными активами. По итогам проверки ВАП выдала предписание, однако два его пункта, по мнению аудиторов, не были исполнены в установленные сроки.

Что не устроило аудиторов

Первое замечание касалось принятия мер по возмещению премий, выплаченных сотрудникам Нацбанка, не связанным с управлением инвестиционным портфелем золотовалютных активов. Второе — разработки унифицированного подхода к определению комиссионного вознаграждения Национальной инвестиционной корпорации Нацбанка за доверительное управление активами Национального фонда и золотовалютными резервами. В суде Алия Молдабекова не согласилась с протоколом. Она заявила, что вернуть выплаченные премии в обозначенные сроки невозможно, поскольку деньги были перечислены работникам на законных основаниях, а их взыскание возможно только в судебном порядке или с согласия самих сотрудников.

Кроме того, Нацбанк просил Высшую аудиторскую палату продлить сроки исполнения одного из пунктов предписания.

Решение суда

Суд указал, что представленные Национальным банком письма содержали лишь объяснения причин неисполнения предписания, но не подтверждали принятие необходимых мер. Кроме того, обращения о продлении сроков были направлены уже после их истечения. Поскольку предписание ВАП не было обжаловано и оставалось обязательным к исполнению, суд пришел к выводу о наличии состава административного правонарушения.

Молдабекова признана виновной по части 3 статьи 462 КоАП РК («Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний органов государственного контроля»). Ей назначен штраф в размере 15 МРП, что составляет 64 875 тенге