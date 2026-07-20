Пока Испания праздновала победу на чемпионате мира, интернет делал то, что умеет лучше всего, – превращал главные моменты финала в мемы. Пользователи Threads, X и других соцсетей шутили над беззубой игрой Аргентины, называли Шакиру главным талисманом испанской сборной, вспоминали легендарную фотографию Лионеля Месси с маленьким Ламином Ямалем и даже нашли нового героя турнира – младшего брата испанского вундеркинда. Собрали самые яркие шутки, которые появились в сети после финального матча.

Аргентина «не пришла», а испанский вратарь отдыхал

Одной из главных тем для шуток стала "беззубость" аргентинской атаки. Пользователи обращали внимание на то, что за первый тайм сборная Аргентины не нанесла ни одного удара по воротам.

На этом фоне особенно популярными стали шутки об испанском вратаре. Его изображали отдыхающим у собственных ворот: он якобы мог лежать в кровати или заниматься любыми другими делами, потому что работы у него почти не было.

Отдельно пользователи обсуждали грубую игру аргентинской команды. Статистика по карточкам дала повод для шутки о том, что футболистам будто забыли объяснить главное правило: бить нужно по мячу, а не по соперникам.

Шакиру объявили главным талисманом Испании

После финального свистка пользователи вспомнили и Шакиру. В Threads массово шутили, что певица каким-то мистическим образом приносит удачу испанской сборной. Поводом стало совпадение, которое быстро превратили в мем: в 2010 году именно Шакира исполнила официальный гимн чемпионата мира Waka Waka, и тогда Испания впервые стала чемпионом мира. В 2026 году певица снова оказалась связана с турниром – и титул вновь достался испанцам. Пользователи в шутку назвали ее настоящим футбольным талисманом и даже «шаманкой», предположив, что секрет победы кроется вовсе не в тактике, а в песнях Шакиры.

Не осталась без внимания и личная история певицы. Многие вспоминали ее бывшего партнера Жерара Пике, отмечая, что спустя годы после громкого расставания именно Шакира вновь оказалась в центре мирового футбольного праздника, тогда как Пике – уже нет. Из этого родилась еще одна вирусная мысль: «Женщины при любом раскладе оказываются впереди».

Мемы про Шакиру на этом не закончились. Сразу две главные темы финала – полное отсутствие опасных атак Аргентины и постоянные шутки о певице – объединились в одно. Один из самых популярных постов звучал так: пока вся игра проходит у ворот Аргентины, на второй половине поля спокойно может выступать Шакира – футболисты ей совершенно не помешают.

Музыка и кино

Финал породил мемы не только о футболе Пользователи быстро нашли и неожиданные параллели с миром кино и музыки. Одним из самых вирусных мемов стало сравнение главного тренера Испании с американским актером Стэнли Туччи. Из-за поразительного внешнего сходства соцсети в шутку объявили, что именно голливудская звезда привела испанцев к чемпионству.

Комментарии вроде «Стэнли Туччи снова великолепен в своей новой роли тренера» поддержади лайками многие читатели.

Не остались в стороне и поклонники K-pop. Во время чемпионата мира многие мировые знаменитости пересекались за кулисами турнира, однако часть пользователей в шутку заявила, что даже на фоне звезд футбола, блогеров и шоу-бизнеса BTS всё равно остаются главными звездами.

«Не купайте чужих детей»: интернет вспомнил легендарное фото Месси и Ямаля

После финала чемпионата мира в соцсетях неожиданно вернулась к жизни одна из самых известных футбольных фотографий последних лет – снимок, на котором совсем маленького Ламина Ямаля купает Лионель Месси во время благотворительной фотосессии.

После победы Испании пользователи начали шутить, что именно с того момента и началась будущая футбольная история Ямаля. Самой вирусной стала ироничная фраза: «Мораль сей басни такова: не купайте чужих детей», намекая на то, что спустя годы именно воспитанник испанской сборной лишил аргентинскую команду чемпионского титула.

При этом пользователи отметили и красивый момент уже после финального свистка. Несмотря на напряженную борьбу, Ламин Ямаль подошел к Месси, чтобы поддержать и обнять легенду аргентинского футбола. Этот эпизод многие назвали символичным: фотография из прошлого неожиданно получила продолжение уже на поле финала чемпионата мира, где уважение между поколениями оказалось важнее результата матча.

Брат Ламина Ямаля неожиданно стал талисманом

Еще одним героем мемов стал младший брат Ламина Ямаля, который после финального свистка появился на поле в форме сборной Испании и с огромным удовольствием обнимал Кубок мира. Его искренние эмоции настолько понравились зрителям, что пользователи тут же объявили мальчика настоящим талисманом чемпионской команды.

В Threads шутили: «Я знаю, что если бы не он, Испания бы не выиграла. Доказать не могу, но и опровергнуть тоже никто не сможет».

Так маленький брат Ямаля неожиданно оказался в числе главных символов победы – по крайней мере, по версии соцсетей.

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