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Из-за строительства ЛРТ в Алматы перекроют часть улицы Толе би

16 Июля 2026, 01:14
АВТОР
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акимат Алматы 16 Июля 2026, 01:14
16 Июля 2026, 01:14
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Фото: акимат Алматы

В Алматы с 16 по 20 июля изменится схема движения на участке улицы Толе би в связи с работами по переносу инженерных сетей в рамках реализации проекта легкорельсового транспорта (ЛРТ). Как сообщили городские власти, с 16 по 18 июля движение транспорта в восточном направлении будет временно ограничено на участке от улицы Утеген батыра до улицы Вилюйской.

Для проезда автомобилей организуют реверсивное движение по северной стороне улицы Толе би. Затем, с 18 по 20 июля, аналогичные работы будут проводиться на противоположной стороне дороги. В этот период реверсивное движение перенесут на южную сторону улицы.

Водителей просят заранее планировать маршруты и внимательно следить за временными дорожными знаками.

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