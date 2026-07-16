Из-за строительства ЛРТ в Алматы перекроют часть улицы Толе би

В Алматы с 16 по 20 июля изменится схема движения на участке улицы Толе би в связи с работами по переносу инженерных сетей в рамках реализации проекта легкорельсового транспорта (ЛРТ). Как сообщили городские власти, с 16 по 18 июля движение транспорта в восточном направлении будет временно ограничено на участке от улицы Утеген батыра до улицы Вилюйской.

Для проезда автомобилей организуют реверсивное движение по северной стороне улицы Толе би. Затем, с 18 по 20 июля, аналогичные работы будут проводиться на противоположной стороне дороги. В этот период реверсивное движение перенесут на южную сторону улицы.

Водителей просят заранее планировать маршруты и внимательно следить за временными дорожными знаками.