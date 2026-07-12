Из-за тумана в Актау рейсы направили на запасной аэродром в Атырау
Пассажиры ждали вылета до 11 часов и жаловались на условия ожидания
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Аэропорт Актау 11 июля оказался во власти густого тумана, из-за чего часть рейсов ушла на запасной аэродром в Атырау, сообщает "Ак Жайык".
По данным FlyArystan, видимость опустилась ниже установленного посадочного минимума, поэтому экипажи не могли безопасно выполнять посадку.
По словам пассажиров, после приземления в Атырау им пришлось ждать вылета в Актау почти 10 часов. Еще несколько рейсов отправились с многочасовыми задержками - некоторым пассажирам пришлось провести в ожидании до 10-11 часов.
В авиакомпании пояснили, что сбой затронул последующие рейсы, поскольку самолеты выполняют до восьми перелетов в сутки с интервалом до одного часа.
Пассажиры также пожаловались на отсутствие гостиницы во время длительного ожидания. В FlyArystan ответили, что задержки были вызваны погодными условиями и это не вина перевозчика.
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