Из-за тумана в Актау рейсы направили на запасной аэродром в Атырау

Аэропорт Актау 11 июля оказался во власти густого тумана, из-за чего часть рейсов ушла на запасной аэродром в Атырау, сообщает "Ак Жайык".

По данным FlyArystan, видимость опустилась ниже установленного посадочного минимума, поэтому экипажи не могли безопасно выполнять посадку.

По словам пассажиров, после приземления в Атырау им пришлось ждать вылета в Актау почти 10 часов. Еще несколько рейсов отправились с многочасовыми задержками - некоторым пассажирам пришлось провести в ожидании до 10-11 часов.

В авиакомпании пояснили, что сбой затронул последующие рейсы, поскольку самолеты выполняют до восьми перелетов в сутки с интервалом до одного часа.

Пассажиры также пожаловались на отсутствие гостиницы во время длительного ожидания. В FlyArystan ответили, что задержки были вызваны погодными условиями и это не вина перевозчика.