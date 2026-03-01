Из-за удара по школе на юге Ирана погибли до 160 человек
Порядка 160 учениц школы в городе Минаб на юге страны погибли в результате удара США и Израиля, передает BAQ.KZ.
Об этом агентству ISNA сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
"В ходе атаки Израиля на школу в городе Минаб погибли 150-160 наших девочек, и это большое преступление", - сказал он.
