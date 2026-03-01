Из-за удара по школе на юге Ирана погибли до 160 человек

Сегодня 2026, 05:28
Сегодня 2026, 05:28
Сегодня 2026, 05:28
Фото: Pixabay.com

Порядка 160 учениц школы в городе Минаб на юге страны погибли в результате удара США и Израиля, передает BAQ.KZ.

Об этом агентству ISNA сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"В ходе атаки Израиля на школу в городе Минаб погибли 150-160 наших девочек, и это большое преступление", - сказал он.

