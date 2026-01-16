Жетысайский районный суд Туркестанской области вынес приговор жителю региона Алмасу Садакбаеву, признанному виновным в избиении и систематическом истязании своего 70-летнего отца, передает BAQ.KZ.

Как установил суд, подсудимый на протяжении длительного времени избивал пожилого мужчину, который с 2020 года находился в беспомощном состоянии, испытывал серьёзные проблемы со здоровьем и трудности с передвижением. В результате побоев потерпевшему был причинён вред здоровью средней тяжести, а также физические и психические страдания.

Действия Садакбаева квалифицированы по п. 3 ч. 2 ст. 107 УК РК ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести лицу, заведомо находившемуся в беспомощном состоянии") и п. 1 ч. 2 ст. 110 УК РК ("Истязание").

Вина подсудимого полностью подтверждена его собственными показаниями, показаниями свидетелей, аудио- и видеоматериалами, а также заключениями судебно-медицинских экспертиз. При этом суд указал, что выявленные телесные повреждения не находятся в прямой причинной связи со смертью потерпевшего.

Прокурор настаивал на наказании в виде 6 лет 2 месяцев лишения свободы. Представитель потерпевшего, а также сам подсудимый просили суд назначить более мягкое наказание. Садакбаев признал вину и раскаялся.

С учётом отсутствия судимости, наличия несовершеннолетних детей и других смягчающих обстоятельств суд назначил окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы. Отягчающих обстоятельств установлено не было.