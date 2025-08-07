Хирург-уролог Костанайской областной больницы Антон Кистанов, жестоко избитый пациентом прямо на рабочем месте, завершил курс лечения в Астане и вернулся домой, передает BAQ.KZ со ссылкой на "ТоболИнфо". Сейчас он продолжает восстановление амбулаторно, сообщили в медучреждении.

Инцидент, потрясший медицинское сообщество и общественность, произошёл 17 июля. После завершения операции Кистанов вышел к пациентам, но один из них — 34-летний мужчина — напал на врача, не сдержав раздражения из-за длительного ожидания в очереди. Удар оказался столь сильным, что медик оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и переломом затылочной кости. Его состояние квалифицировали как тяжёлое.

Врачи приняли решение экстренно транспортировать пострадавшего в столичную клинику бортом санитарной авиации. Спустя несколько недель интенсивного лечения хирурга выписали. Сейчас он находится дома, в Костанае, и проходит курс реабилитации. Вопрос о возвращении к работе пока не стоит.

Тем временем нападавший был задержан. Ему предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчину арестовали на два месяца — до окончания расследования.