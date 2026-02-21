В 2026 году казахстанцы по-прежнему обязаны оплачивать базовые коммунальные услуги – тепло, свет, воду, газ, вывоз мусора и обслуживание лифтов, а также взносы на управление и содержание общего имущества многоквартирного дома. При этом расходы на замену лифтов, установку домофонов и другие дополнительные работы могут включаться в квитанции только при наличии решения собрания собственников и утверждённой сметы.

Корреспондент BAQ.KZ узнала, за что обязаны платить жильцы многоэтажек, в каких случаях законно включают в квитанции расходы на лифты и домофоны, а также кто несёт ответственность за обслуживание и исправность счётчиков.

Что обязаны оплачивать собственники

В Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан в ответ на запрос редакции BAQ.KZ напомнили, что в соответствии с Типовыми правилами предоставления коммунальных услуг к обязательным для оплаты относятся теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов, а также обслуживание лифтов.

Также, согласно Закону «О жилищных отношениях», собственники квартир и нежилых помещений обязаны оплачивать расходы на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества. Размер таких взносов утверждается решением собрания собственников в соответствии с Методикой расчёта годовой сметы расходов.

«Расходы на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества – это обязательные взносы собственников квартир, нежилых помещений, установленные решением собрания в соответствии с методикой расчета сметы расходов, а также методикой расчета минимального размера расходов», - ответили на запрос BAQ.KZ в ведомтсве.

Лифты: когда платёж законен

Отдельно в Министерстве разъяснили порядок оплаты обслуживания, ремонта и замены лифтов.

Лифты относятся к общему имуществу объекта кондоминиума. Вопросы их капитального ремонта или замены относятся к компетенции собрания собственников. Решение принимается большинством голосов и оформляется протоколом. Такие решения обязательны для всех собственников.

«Замена либо капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, в том числе лифтов, производится на основании протокольного решения большинства голосов собственников квартир и нежилых помещений», - пояснили в Минпромышленности.

Допускается включение расходов на капитальный ремонт или замену лифтов в ежемесячные платежи, если они предусмотрены утверждённой годовой сметой.

Кроме того, регионам из республиканского бюджета предоставляются бюджетные кредиты на капитальный ремонт общего имущества, в том числе на замену лифтового оборудования. Эти средства возвращаются за счёт взносов собственников.

Домофоны и видеонаблюдение: платить или нет?

Домофонные системы, видеонаблюдение и другие слаботочные инженерные системы относятся к общедомовым инженерным системам, если они обслуживают две и более квартиры.

Однако ключевым условием является наличие решения собрания и заключённого договора с сервисной компанией.

«Принятие решения по установке домофонных систем допускается при согласии большинства собственников, принявших участие в голосовании на общем собрании. Договор на обслуживание заключается между сервисной компанией и формой управления либо субъектом управления объектом кондоминиума», - сообщили в Министерстве промышленности.

При этом собственники не обязаны оплачивать обслуживание домофона, если:

отсутствует решение общего собрания;

отсутствует договор с сервисной компанией;

расходы не утверждены в смете.

Включение таких платежей в квитанцию при отсутствии договора и решения собрания является неправомерным.

Счётчики и инженерные сети: кто отвечает

Если абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытовых нужд, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей и приборов учёта возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законодательством.

В то же время обслуживание общедомовых инженерных систем (включая общедомовые приборы учёта) может осуществляться по договору с субъектом сервисной деятельности, заключённому ОСИ, КСК или управляющей компанией.

Кто контролирует начисления

Мониторинг расчётов за коммунальные услуги осуществляют местные исполнительные органы. Контроль ведётся на основе данных, предоставляемых едиными расчётными центрами и поставщиками услуг, с целью обеспечения прозрачности начислений и соблюдения тарифов.

В случае несогласия с начислениями собственник вправе:

Обратиться письменно к поставщику услуг. Обратиться в местный исполнительный орган. При неурегулировании спора – подать иск в суд.

Также в ведомстве напомнили, что все изменения законодательства подлежат официальному опубликованию на портале «Әділет».

Таким образом, обязательными остаются коммунальные услуги и утверждённые взносы на содержание общего имущества. Расходы на лифты, домофоны и дополнительные сервисы законны только при наличии решения собрания и заключённого договора. В противном случае начисления могут быть признаны неправомерными.