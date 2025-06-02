С 2 июня в Казахстане обновлены адреса дежурных Центров обслуживания населения (ЦОНов) в Астане, Алматы, Шымкенте и Алматинской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Правительство для граждан". Новое расположение центров опубликовано в официальных источниках - ознакомиться с полным списком можно в специальной карусели на портале.

ЦОНы продолжают работать в удобном режиме: по будням - с 09:00 до 20:00, по субботам - с 09:00 до 13:00. Специальные центры (спецЦОНы), где оформляют водительские удостоверения, техпаспорта и другие документы, принимают заявления до 18:00, а готовые документы выдают до 20:00. В субботу прием заявлений проходит с 09:00 до 12:00, а выдача - до 13:00.

Также обращаем внимание, что во Восточно-Казахстанской области режим работы отличается: там ЦОНы открываются и закрываются на час раньше, чем в других регионах.

Гражданам рекомендуется заранее проверять актуальные адреса и часы работы, чтобы избежать недоразумений и сэкономить время при посещении центров.