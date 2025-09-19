Около 60 процентов железнодорожных путей в Казахстане изношены. Такая ситуация может нести угрозу безопасности перевозок: возрастает риск аварий, сходов поездов и задержек движения. Кроме того, изношенная инфраструктура ограничивает скорость составов, снижает качество пассажирских и грузовых перевозок.

О том, как можно изменить ситуацию и какие меры необходимы для модернизации железных дорог, корреспондент BAQ.KZ побеседовала с депутатами Мажилиса.

Многолетнее недофинансирование

Депутат Мажилиса Олжас Куспеков отмечает, что причины износа носят комплексный характер.

"Во-первых, это длительная эксплуатация путей без своевременного обновления: значительная часть сети была построена десятилетия назад и работала на пределе ресурсов. Во-вторых, за последние годы существенно выросли объёмы перевозок — как грузовых, так и пассажирских, что усилило нагрузку на магистрали. И, наконец, в прошлые периоды уровень инвестиций в инфраструктуру был ограниченным, что не позволяло проводить модернизацию в необходимом масштабе", - говорит депутат.

Депутат Мажилиса Дюсенбай Турганов отметил, что сложившаяся ситуация во многом связана с регулярным продлением срока службы вагонов, а также использованием устаревших и бывших в употреблении литых деталей при проведении капитальных и текущих ремонтов.

"Для сравнения, в России запрет на использование бывших в употреблении фрикционных клиньев снизил аварийность на 30%", - говорит депутат.

По его мнению, основной причиной высокого износа является многолетнее недофинансирование, особенно в сфере капитального ремонта и модернизации.

"Внедрение современных технологий происходило медленно и точечно. Уровень цифровизации и автоматизации в отрасли остаётся низким. Развитие инфраструктуры носило фрагментарный характер и не опиралось на долгосрочную стратегию. Кроме того, на протяжении десятилетий железные дороги испытывали высокую эксплуатационную нагрузку без необходимой реновации", - говорит депутат.

Кадровый дефицит

Другая проблема отрасли – это кадровый дефицит. По словам депутата Мажилиса Дюсенбая Турганова, особенно остро ощущается нехватка дорожно-путевых рабочих, таких как монтеры и обходчики, а также специалистов по техническому обслуживанию.

Ситуация осложняется массовым уходом на пенсию работников старшего поколения, низким уровнем заработной платы на стартовых позициях и слабой привлекательностью этих профессий для молодёжи. Дополнительным фактором являются устаревшие учебные программы в профильных учебных заведениях, а также неудовлетворительные условия проживания вахтовых бригад. Сегодня около 800 станций и разъездов располагаются в зданиях советской постройки, степень износа которых достигает 84%.

"Низкий уровень оплаты труда и тяжелые условия работы привели к многочисленным забастовкам, в том числе в Бейнеу, Жезказгане, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях", - говорит депутат.

Олжас Куспеков отмечает, что дефицит кадров в железнодорожной отрасли особенно заметен в инженерно-технических и рабочих специальностях. Причинами этого он называет старение кадрового состава и отток молодых специалистов в другие сферы.

В то же время он отмечает, что ситуация постепенно меняется: предпринимаются меры по подготовке и привлечению новых работников. В их числе — развитие дуального образования, активное сотрудничество с колледжами и вузами, а также вовлечение молодежи через стажировки и участие в крупных инфраструктурных проектах.

"Такие шаги создают условия для обновления кадрового потенциала и формирования устойчивой базы профессионалов, способных работать с современными технологиями и обеспечивать развитие железнодорожной отрасли на перспективу", - считает депутат.

Как заинтересовать молодежь работой в железнодорожной отрасли?

Чтобы привлечь молодежь в железнодорожную отрасль, необходим комплексный подход, считает депутат Дюсенбай Турганов. Важнейшую роль играет образование и подготовка кадров: нужно обновлять учебные программы с учётом современных требований цифровизации, автоматизации и экологичных технологий, развивать наставничество, стажировки и дуальное обучение.

Не менее значимыми являются условия труда и мотивация. Речь идет о создании комфортной рабочей среды, благоустройстве вахтовых баз, прозрачной системе карьерного роста и достойной заработной плате.

Также важно формировать положительный имидж профессий. Для этого необходима их популяризация через медиа, а также вовлечение молодежи в форумы, кейс-чемпионаты и профориентационные проекты.

Олжас Куспеков считает, что будущее отрасли напрямую зависит от интереса и вовлечённости молодежи. По его словам, сегодня акцент делается на нескольких ключевых направлениях: повышении престижа профессии и уровня оплаты труда, продвижении отрасли через современные цифровые каналы, что позволяет говорить с молодым поколением на понятном им языке.

Он отмечает, что активно развиваются карьерные программы и институт наставничества, создаются возможности для профессионального роста внутри отрасли. Важным стимулом, по мнению Куспекова, становится поддержка стартапов, а также внедрение инноваций в сфере логистики и транспортных технологий.

Железнодорожная отрасль, как подчеркивает он, постепенно трансформируется — становится более технологичной, современной и открытой. А значит, для молодых специалистов это уже не просто традиционная профессия, а динамичная и перспективная сфера, где можно строить долгосрочную карьеру.

Ранее сообщалось, что новые вагоны Stadler появятся на четырех железнодорожных маршрутах в Казахстане. Министр транспорта Нурлан Сауранбаев уточнил, что казахстанцы смогут увидеть первые современные вагоны уже к концу этого года. Он отметил, что это самые просторные купе среди существующих мировых стандартов, что значительно повысит комфорт пассажиров.

Однако только обновлением подвижного состава проблему в отрасли решить невозможно. Необходим комплексный подход, включающий модернизацию путей и станций, повышение уровня цифровизации и автоматизации процессов, улучшение условий труда для железнодорожников, а также системную подготовку новых кадров.