Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил, что тотальная цифровизация и внедрение искусственного интеллекта невозможны без стабильного и достаточного производства электроэнергии. Об этом Глава государства сообщил на расширенном заседании Правительства страны, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Тотальная цифровизация и внедрение искусственного интеллекта невозможны без достаточного и стабильного производства электроэнергии. Это очевидно", — подчеркнул Президент.

По словам Токаева, Казахстан по-прежнему вынужден покрывать внутренний дефицит за счёт импорта.

"Чтобы покрыть внутренний дефицит, страна вынуждена ежегодно импортировать электроэнергию. В прошлом году импорт составил 3,7 млрд киловатт-часов", — отметил он.

Ситуацию, как подчеркнул Глава государства, усугубляет высокий уровень износа генерирующих мощностей и электросетей. Несмотря на значительные инвестиции, структура вложений остаётся неэффективной.

"За последние три года по программе „Тариф в обмен на инвестиции“ в сферу энергетики направлено свыше одного триллиона тенге. Основная часть инвестиций, или более 900 млрд тенге, была затрачена на ремонт, и только 140 млрд – на ввод новой генерации. Этого явно недостаточно для обеспечения долгосрочной устойчивости энергосистемы", — заявил Президент.

Токаев подчеркнул, что энергодефицит является серьёзным ограничителем развития страны.

"Дефицит энергии – большая преграда на пути прогресса нашей страны. Строить планы без учета этого важного фактора – значит ставить телегу впереди лошади", — сказал он.

Глава государства также подверг критике прежние управленческие подходы в отрасли.

"Очевидно, что бывшие руководители профильного министерства занимались исключительно вопросами нефти, тогда как производство электроэнергии было отодвинуто на второй план. Теперь нам предстоит оперативно устранить эти недоработки", — отметил Токаев.

В настоящее время, по словам Президента, Казахстан производит 123 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что является недостаточным объёмом для экономики.

"По заверениям Правительства, до конца 2029 года будут введены 13,3 гигаватт новых мощностей, из которых 5,9 гигаватт приходится на возобновляемые источники энергии", — сообщил он.

При этом Токаев подчеркнул, что планы имеют значение только при условии их реального исполнения.

"Эти цифры имеют ценность только при одном условии – если принятые обязательства будут исполнены своевременно, а планы подкреплены финансированием", — заявил Президент.

Глава государства отдельно указал на хронические переносы сроков ввода объектов.

"Например, сроки завершения модернизации ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы пересматривались неоднократно, работа продолжается до сих пор. Поэтому Правительство обязано обеспечить полноценный ввод всех запланированных энергетических мощностей. О переносах сроков речи быть не может", — подчеркнул Токаев.

По его мнению, одной из ключевых проблем остаётся дефицит квалифицированных кадров.

"Думаю, что основная проблема – в отсутствии должных специалистов. Вопросами в энергетической сфере стали заниматься все подряд, а именно самоуверенные дилетанты", — заявил Президент.

Глава государства поручил в кратчайшие сроки принять стратегические решения.

"Мною поручено Правительству в двухмесячный срок принять Национальный проект по „чистой“ угольной генерации", — отметил Токаев.

Он привёл в пример опыт Китая и США, которые прагматично обеспечивают энергетическую безопасность.

"Китай начал строительство 85 энергоблоков на „чистом угле“ суммарной мощностью 55 гигаватт. Это составляет порядка 90% от вводимых угольных энергоисточников в мире. США также решили перейти к политике использования угля", — сказал Президент.

Кроме того, Президент поручил обеспечить надёжную работу национальной энергосистемы.

"Правительству до конца 2027 года поручается завершить реализацию проектов по развитию электрической сети Южной зоны и объединению энергосистемы Западной зоны с Единой национальной энергосистемой", — заявил Токаев.

В завершение он отметил, что без цифровых решений устойчивость энергосистемы невозможна.