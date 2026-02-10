Изношенные ТЭЦ и срывы сроков: Токаев обозначил главные проблемы энергетики
Токаев поручил принять нацпроект по "чистой" угольной генерации.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил, что тотальная цифровизация и внедрение искусственного интеллекта невозможны без стабильного и достаточного производства электроэнергии. Об этом Глава государства сообщил на расширенном заседании Правительства страны, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Тотальная цифровизация и внедрение искусственного интеллекта невозможны без достаточного и стабильного производства электроэнергии. Это очевидно", — подчеркнул Президент.
По словам Токаева, Казахстан по-прежнему вынужден покрывать внутренний дефицит за счёт импорта.
"Чтобы покрыть внутренний дефицит, страна вынуждена ежегодно импортировать электроэнергию. В прошлом году импорт составил 3,7 млрд киловатт-часов", — отметил он.
Ситуацию, как подчеркнул Глава государства, усугубляет высокий уровень износа генерирующих мощностей и электросетей. Несмотря на значительные инвестиции, структура вложений остаётся неэффективной.
"За последние три года по программе „Тариф в обмен на инвестиции“ в сферу энергетики направлено свыше одного триллиона тенге. Основная часть инвестиций, или более 900 млрд тенге, была затрачена на ремонт, и только 140 млрд – на ввод новой генерации. Этого явно недостаточно для обеспечения долгосрочной устойчивости энергосистемы", — заявил Президент.
Токаев подчеркнул, что энергодефицит является серьёзным ограничителем развития страны.
"Дефицит энергии – большая преграда на пути прогресса нашей страны. Строить планы без учета этого важного фактора – значит ставить телегу впереди лошади", — сказал он.
Глава государства также подверг критике прежние управленческие подходы в отрасли.
"Очевидно, что бывшие руководители профильного министерства занимались исключительно вопросами нефти, тогда как производство электроэнергии было отодвинуто на второй план. Теперь нам предстоит оперативно устранить эти недоработки", — отметил Токаев.
В настоящее время, по словам Президента, Казахстан производит 123 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что является недостаточным объёмом для экономики.
"По заверениям Правительства, до конца 2029 года будут введены 13,3 гигаватт новых мощностей, из которых 5,9 гигаватт приходится на возобновляемые источники энергии", — сообщил он.
При этом Токаев подчеркнул, что планы имеют значение только при условии их реального исполнения.
"Эти цифры имеют ценность только при одном условии – если принятые обязательства будут исполнены своевременно, а планы подкреплены финансированием", — заявил Президент.
Глава государства отдельно указал на хронические переносы сроков ввода объектов.
"Например, сроки завершения модернизации ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы пересматривались неоднократно, работа продолжается до сих пор. Поэтому Правительство обязано обеспечить полноценный ввод всех запланированных энергетических мощностей. О переносах сроков речи быть не может", — подчеркнул Токаев.
По его мнению, одной из ключевых проблем остаётся дефицит квалифицированных кадров.
"Думаю, что основная проблема – в отсутствии должных специалистов. Вопросами в энергетической сфере стали заниматься все подряд, а именно самоуверенные дилетанты", — заявил Президент.
Глава государства поручил в кратчайшие сроки принять стратегические решения.
"Мною поручено Правительству в двухмесячный срок принять Национальный проект по „чистой“ угольной генерации", — отметил Токаев.
Он привёл в пример опыт Китая и США, которые прагматично обеспечивают энергетическую безопасность.
"Китай начал строительство 85 энергоблоков на „чистом угле“ суммарной мощностью 55 гигаватт. Это составляет порядка 90% от вводимых угольных энергоисточников в мире. США также решили перейти к политике использования угля", — сказал Президент.
Кроме того, Президент поручил обеспечить надёжную работу национальной энергосистемы.
"Правительству до конца 2027 года поручается завершить реализацию проектов по развитию электрической сети Южной зоны и объединению энергосистемы Западной зоны с Единой национальной энергосистемой", — заявил Токаев.
В завершение он отметил, что без цифровых решений устойчивость энергосистемы невозможна.
"В энергетической отрасли необходимо безотлагательно внедрить онлайн-мониторинг с применением искусственного интеллекта", — резюмировал Глава государства.
