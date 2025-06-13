Израильские ВВС в четверг нанесли серию авиаударов по иранским ядерным и ракетным объектам, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в американской и израильской разведке.

Сразу после атаки армия обороны Израиля ввела чрезвычайное положение по всей стране. С 3:00 (по местному времени) отменены занятия в учебных заведениях, работа учреждений и любые массовые мероприятия.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что в ближайшие часы ожидается ответная атака со стороны Ирана с применением ракет и беспилотников.

"После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная атака и атака беспилотников против государства Израиль и его гражданского населения", — отметил Кац.

По его словам, в последние недели Израиль получил "признаки" того, что Иран ускоряет разработку ядерной бомбы.

"Сейчас мы находимся в стратегически выгодном положении и близки к точке невозврата. У нас не было иного выбора, кроме как принять меры", — заявил министр.

Иранские государственные СМИ сообщили о взрывах в столице страны, Тегеране. Официального подтверждения от властей Ирана пока не поступало.

Ранее стало известно, что администрация США предупредила Израиль, что не будет оказывать прямую помощь в случае удара по Ирану.